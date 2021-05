Régionales à Lyon, pour Andrea Kotarac (RN) : "priorité à la sécurité"

Andrea Kotarac, tête de liste du RN pour les élections régionales, est l’invité de 6 minutes chrono. Il revient sur son parcours politique de la France insoumise à l’extrême droite. Dans cette campagne, il fait de la sécurité sa priorité et voudrait par exemple instaurer le port de l’uniforme dans les lycées.

Chef de file dans la métropole de Lyon pour la France insoumise lors des dernières élections, Andrea Kotarac porte six ans plus tard les couleurs du Rassemblement national. “La France Insoumise a beaucoup changé. Ce n’est pas moi qui ai changé (…). Le clivage gauche-droite n’existe plus. Il y a les localisâtes et les mondialistes qui croient au libre-échange”, développe-t-il.

Dans cette campagne où la sécurité s’impose comme un thème prioritaire, Andrea Kotarac annonce vouloir en faire sa priorité. Il raille le bilan de Laurent Wauquiez en la matière : “il a fait des portiques dans les lycées, mais la violence ne s’arrête pas aux portes des lycées”. Le candidat du RN voudrait par exemple proposer le port de l’uniforme dans les lycées de la région.

