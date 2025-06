Escapades en Isère : un été décoiffant à Chamrousse

Vos vacances, vous les voyez plutôt sous le signe de l’adrénaline ou de la méditation ? Qu’importe, vous trouverez votre bonheur à Chamrousse, une station dynamique située à la pointe du massif de Belledonne, à deux heures de Lyon.

Frissons estivaux

Les amateurs de sensations fortes vont être servis cet été ! Chamrousse inaugure la version estivale de sa toute nouvelle luge sur rail : la Luge Coaster. Une descente de près de 700 mètres dans les sapins, avec plus d’une dizaine de virages à couper le souffle et des pointes de vitesse à 40 km/h !

Les apprentis pilotes adoreront aussi dévaler les pistes au volant d’un kart tout-terrain. De véritables petits bolides à trois roues qui vous accompagneront dans la descente endiablée de l’Aiguille.

L’Adrenaline Park © Gabriel Banvillet

Après ça, oserez-vous vous élancer sur l’Adrenaline Park ? Cette tyrolienne géante de près de deux kilomètres de long vous entraînera au cœur des paysages montagnards ! Clic, n’oubliez pas de sourire à l’arrivée pour une petite photo souvenir que vous pourrez choisir de récupérer – ou pas – à la sortie.

Informations et tarifs sur chamrousse.com

La passerelle himalayenne © Kilian Lahais

Pause contemplative au sommet

Cet été, la Croix de Chamrousse devient un magnifique belvédère d’altitude. Au sommet de la télécabine de la Croix, à plus de 2 250 mètres d’altitude, venez profiter d’un panorama à couper le souffle sur le Vercors, la Chartreuse et jusqu’aux crêtes dentelées des Écrins et du Taillefer.

Suivez la promenade thématique du Panoramic Park ponctuée d’une passerelle himalayenne, de belvédères, d’un rooftop, de tables d’orientation et même d’un spot pique-nique équipé de planchas !

Plus d’informations sur chamrousse.com

Depuis la Croix de Chamrousse, à 2 253 mètres d’altitude © Kilian Lahais

Infos pratiques

Où loger ?

• Étincelle Mountain Lodge (gîtes haut de gamme) à Chamrousse : letincelle-mountainlodge.com

• L’Étape du Fanfoué (chambres d’hôtes et grand chalet) à Chamrousse : chambresdhoteschamrousse-fr.com

• L’Auberge du Virage (hôtel-restaurant traditionnel) à Chamrousse : aubergeduvirage.com

Où se restaurer ?

• Le Chalet (cuisine montagnarde maison) à Chamrousse 1700 – 04 76 59 08 24

• L’Aperoset (bar, planches, tapas, jeux de société…) à Chamrousse 1650 – 06 49 55 31 11

• Le restaurant de la Croix (restaurant au sommet de la station) à l’arrivée de la télécabine de la Croix – 04 76 59 09 31

À ne pas manquer

• Le 6 juillet : Fête de la Transhumance au pied du télésiège de l’Écrin à Chamrousse 1750

• Du 12 au 19 juillet : La Semaine des Enchantés (chorale en villégiature, répétitions ouvertes au public et concerts) à Chamrousse 1650 – Recoin

• Le 28 juillet : Concert du Chœur ukrainien Moravski dans l’église Saint-Esprit – Chamrousse 1750

• Les 2 et 3 août : Festival Chamrousse en Piste (festival d’arts de rue) à Chamrousse 1750 – Roche-Béranger

• Les 9 et 10 août : 71e Fête du Bois (démonstrations, stands, concours de bûcherons et animations) à Chamrousse 1650 – Recoin

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures de route depuis Lyon par l’A43

• En train : TER Lyon-Grenoble (1 heure 30) puis bus N93