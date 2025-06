Pas de nouveau record pour le Lyon Street food festival, marqué par la canicule

La Lyon Street food festival a rassemblé cette année plus de 45 000 festivaliers, un niveau similaire à celui atteint en 2023.

Pas de nouveau record de fréquentation pour la 9e édition du Lyon Street food festival, marqué cette année par une chaleur caniculaire. Du 25 au 29 juin, le festival qui a pourtant duré un jour du plus que lors de sa 8e édition record a rassemblé plus de 45 000 festivaliers, contre 52 000 en 2024.

Un niveau de fréquentation similaire à celui atteint lors de l'édition 2023, que les organisateurs expliquent donc par la chaleur, mais également par "la panne de métro de samedi soir". Ils se félicitent toutefois du succès des espaces extérieurs, confirmant selon eux que "le site des Grandes Locos est désormais pleinement apprivoisé".

Plus de 130 chefs et pâtissiers ont été accueillis au cours de ces cinq jours de festival, rythmés par 30 concerts, DJ sets et performances. Les organisateurs donnent rendez-vous du 10 au 14 juin 2026 pour célébrer les dix ans du festival.