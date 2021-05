6 minutes chrono avec Christian Têtedoie, chef cuisinier de Lyon avant la réouverture des terrasses

Le chef cuisinier lyonnais Christian Têtedoie est l'invité de 6 Minutes Chrono. L'occasion pour le Meilleur ouvrier de France et président des Maîtres cuisiniers de France de parler de la réouverture des terrasses prévue mercredi 19 mai.

Après 202 jours de fermeture consécutive (décret du 29 octobre 2020), les terrasses des restaurants vont pouvoir réouvrir à Lyon et dans la métropole dès mercredi 19 mai pour le déjeuner.

Pour le secteur de la restauration, l'un des enjeux clés est celui des ressources humaines.“Le cahier de réservation est plein mais il faut remettre les équipes au travail et au niveau".

A J-3, c'est le grand ménage. On rallume les fourneaux. Les cagettes de fruits et de légumes arrivent. "On prépare les fonds de sauce... il faut une semaine pour tout remettre en marche."

Au menu dès mercredi, une poitrine de veau roulée aux olives dans cette période un peu intermédiaire, mi-figue mi-raisin.

Mise en bouche.

Retrouvez aussi :