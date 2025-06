Près de Lyon : du cannabis et de la cocaïne découverts chez un barbier

Depuis le 25 juin, l'enseigne de barbier "Barber by N" est visée par une fermeture administrative de trois mois exigée par la préfecture du Rhône.

L'enseigne "Barber By N", située à Villefranche-sur-Saône est visée par une fermeture administrative depuis le 25 juin. Un contrôle mené le 10 avril a permis de découvrir dans l'arrière boutique de l'argent liquide et des produits stupéfiants, dont "22,45 grammes de résine de cannabis, une savonette de résine de cannabis pesant 97 grammes et un sachet contenant de la poudre blanche pour un poids total de 11, 45 grammes".

Une centaine de sachets ZIP de petite contenance ainsi qu'une petite balance "servant à l'usage de stupéfiants" ont également été trouvés. La préfecture du Rhône relève dans son arrêté que le frère du gérant "qui vociférait depuis la rue" a fait "irruption dans le commerce en tentant d'intimider les policiers de façon virulente et agressive".

Considérant notamment, "qu'il a été relevé que le commerce était ouvert et accessible au public", la préfecture du Rhône a décidé la fermeture administrative du lieu pour une durée de trois mois.

