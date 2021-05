Régionales à Lyon, Bruno Bonnell (LREM) : "Laurent Wauquiez a fait de la région le pays des Schtroumpfs"

Bruno Bonnell, candidat de la République en Marche aux élections régionales, est l’invité de 6 minutes chrono, l'émission de Lyon Capitale. Il assure que dans la région son parti ne s’alliera pas avec la droite de Laurent Wauquiez et développe une mesure phare de son programme : offrir un chèque de 50 euros aux habitants de la région à dépenser pour des loisirs.

Alors que l’alliance entre la droite et La République en Marche a viré au psychodrame en région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur, Bruno Bonnell, chef de file de la majorité présidentielle, assure que ce scénario ne se transposera pas dans notre région : “La situation en PACA, c’est d’abord faire barrage au Front national. En Auvergne-Rhône-Alpes, la situation n’est pas la même et il n’est pas question d’alliance ou de discussions. Ma liste de premier et de second tour sera la même”.

La ligne Lyon-Clermont comme “symbole”

“Nous avons un programme à 30 jours, 30 mois et 30 ans. À 30 jours, nous relancerons l’économie locale avec un chèque de 50 euros par foyer à utiliser sur des loisirs ou de la restauration régionale”, propose Bruno Bonnell. En matière de transport, Bruno Bonnell s’engage à améliorer la liaison entre Lyon et Clermont-Ferrand en train qui serait "le symbole d’une région unie".

Le député LREM se paie aussi Laurent Wauquiez et son bilan : “il a fait de la région le pays des Schtroumpfs avec des panneaux bleus partout”.

