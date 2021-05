6 Minutes Chrono avec Julie Nublat-Faure, l'adjointe aux Sports à la ville : son plan pour le sport à Lyon

Julie Nublat-Faure, l'adjointe aux Sports à la ville de Lyon est l'invitée de 6 Minutes Chrono. L'occasion pour l'élue écologiste de présenter le dispositif d’aide à la reprise aux clubs amateurs. Et d'en dire davantage sur ce qu'elle entend mettre en place pour le sport à Lyon.

32 %. C'est la baisse du nombre d'adhérents pour les clubs sportifs amateurs lyonnais. Depuis la crise sanitaire, les structures associatives à vocation sportive traversent une crise sans précédent. Pour tenter de les aider, la ville de Lyon a décidé de mettre en place un dispositif d'aide financière à hauteur de 300 000 euros. "Les clubs sont très inquiets, il était donc impératif avec les équipes de la ville que nous mettions en place un dispositif qui permette d'accompagner les clubs à la reprise (en septembre prochain). On propose donc cette enveloppe pour pouvoir pallier au remboursement des adhérents", explique Julie Nublat-Faure, l'adjointe aux sports à la ville de Lyon. Pour l'heure, une trentaine de clubs ont déjà sollicité la ville.

Lyon est un ville sportive mais manque cruellement d'équipements sportifs. "On a effectivement une pénurie, admet bien volontiers Julie Nublat-Faure. Des équipements vont être rénovés dont une douzaine de gymnases. Il y aura également des constructions mais on privilégie la rénovation car c'est plus écologique." Afin de mieux utiliser ces équipements, la ville de Lyon souhaite lancer une plateforme numérique accessible à tous les pratiquants et pratiquantes. "Tout le monde pourra voir en temps réel, les occupations des équipements de la ville", précise l'adjointe aux Sports.

