Régionales à Lyon, Cécile Cukierman (PCF-LFI) : "Je suis sincèrement une femme de gauche"

A un mois du premier des élections régionales, Lyon Capitale vous propose une série d’entretiens avec les différentes têtes de liste. Cécile Cukierman, candidate du Parti Communiste et de la France insoumise, est l’invitée de 6 minutes chrono.

Alors que la campagne électorale s’ouvre en plein déconfinement et avec le spectre d’une crise économique qui s’en vient, Cécile Cukierman fait de l’emploi sa priorité, tout en égratignant Laurent Wauquiez et son plan de relance : “On peut distribuer beaucoup d’argent mais pour quelle utilité ? Il y a besoin d’injecter du cash dans les entreprises mais autour d’un pacte gagnant gagnant pour que cet argent permette de pérenniser l’activité économique et de maintenir des emplois. L’accompagnement financier doit se faire au service de l’emploi”.

La gauche en ordre dispersé

La sénatrice et conseillère régionale sortante revient aussi sur l’échec de l’union de la gauche au premier tour : “il y a toujours eu plusieurs sites de gauche en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ma part, il y a une sincérité. Quand on fait de la politique, on ne doit pas trahir. Je suis sincèrement une femme de gauche. Nous avons construit cette liste sur le programme et le respect de chacune et chacun. Nous incarnons une liste véritablement de gauche”.

