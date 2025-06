Municipales 2026 : des élus du Rhône intègrent la commission nationale d'investiture des Républicains

Plusieurs maires et élus du Rhône ont intégré la commission d'investiture des Républicains qui désignera les candidats aux élections locales de 2026.

La composition de la commission nationale d'investiture des Républicains a été officialisée ce lundi par le parti dirigé par Bruno Retailleau. Ce comité, qui désignera les candidats aux élections municipales et métropolitaines de 2026 est présidée par la ministre Annie Genevard.

Le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon et le maire d'Ecully, Sébastien Michel ont ainsi été choisis pour intégrer cette commission. Le ministre François-Noël Buffet également, ainsi que le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke.

À noter également la présence du maire de Valence, Nicolas Daragon ou de l'ex-membre de jeunes LR Aubin Mutter, récompensé pour sa campagne en faveur de Bruno Retailleau.

