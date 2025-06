35°C dans les écoles à Lyon : le syndicat Sud demande des "mesures de protection"

En plein épisode de canicule à Lyon, le syndicat SUD Education Rhône dénonce les conditions de travail des enseignants et d'accueil des enfants dans des classes surchauffées.

Alors que le département du Rhône est placé en alerte orange canicule par Météo France, le syndicat SUD Éducation Rhône dénonce des conditions d’accueil "dangereuses" dans les écoles et établissements scolaires. Dans un communiqué daté du 30 juin, l’organisation syndicale affirme que les températures relevées dans certaines classes dépassent les 35°, voire 38°C, photo à l'appui.

"Maux de tête, étourdissements"

Selon SUD, ces fortes chaleurs rendent les conditions de travail et d’apprentissage "insoutenables", provoquant "maux de tête, étourdissements" chez les élèves et personnels. Des signalements auraient été effectués en urgence dans le Registre Santé et Sécurité au Travail.

Le syndicat critique également la réponse des autorités, notamment l’Académie de Lyon, qui aurait proposé aux parents de "garder leurs enfants à domicile s’ils le souhaitent". Une position jugée inadaptée par SUD, qui souligne que certains logements, notamment dans les quartiers populaires, sont encore plus exposés à la chaleur.

SUD Éducation appelle à des mesures immédiates : mise à disposition de ventilateurs, brumisateurs, bouteilles d’eau, report des épreuves d’examen organisées l’après-midi. À plus long terme, le syndicat demande des rénovations structurelles et la réduction des effectifs par classe. Il plaide également pour une évolution de la législation, afin d’instaurer une température maximale au-delà de laquelle l’accueil en classe serait suspendu.