6 minutes chrono avec David Metaxas, avocat : "on a affaire à des braqueurs plus âgés et plus aguerris"

David Metaxas, pénaliste au barreau de Lyon, est l'invité de l'émission 6 Minutes Chrono de Lyon Capitale. Pour l'avocat spécialisé dans le grand banditisme, on assiste à “une recrudescence des braquages lourds” avec de nouveaux profils de braqueurs.

Le numéro de mai de Lyon Capitale consacre sa "une" aux braquages de fourgons blindés : la répétition, depuis quelques mois, d'attaques armées de fourgons interroge à juste titre sur une possible nouvelle vague, après celle scélérate de 2010.

Si dans ces années 2010, le pénaliste lyonnais comptait autant de trafiquants de drogue que de braqueurs dans sa clientèle, dix ans plus tard, les premiers surclassent les seconds dans une proportion éminemment supérieure. Pour autant, “on voit une recrudescence de ces braquages lourds où il y a nécessairement une logistique, une organisation”.

Pour David Metaxas, les braqueurs des années 2020 sont “plus âgés” et “plus aguerris” que ceux qui composaient les équipes à tiroirs des années 2010, qui se constituaient et se reconstituaient au gré des attaques.

“On a des individus qui ont la capacité, malgré la conjoncture (Vigipirate...) de pourvoir s'armer et de s'organiser. On a désormais affaire à équipes structurées et organisées qui bénéficient de tuyaux qui leur permettent de passer à l'acte car elles savent pertinemment que même s'il y a un risque judiciaire très important, il y a beaucoup à prendre.”

Le grand banditisme à Lyon n'a jamais été aussi actif depuis très longtemps.