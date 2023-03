Réforme des retraites : quatre sénateurs du Rhône sur sept ont voté pour

Jeudi 16 mars, le Sénat a adopté le projet de loi sur la réforme des retraites par 195 voix pour et 112 contre. Les sénateurs du Rhône ont majoritairement voté pour.

Sans grande surprise, les sénateurs ont adopté le projet de loi du Gouvernement sur la réforme des retraites. À l'image du précédent vote, samedi 11 mars, cette réforme très contestée a été adoptée par 195 voix contre 112. Une nouvelle étape franchie pour le Gouvernement Borne suite à la comission mixte paritaire qui s'est tenue mercredi 15 mars. À présent, le texte va être soumis au vote de l'Assemblée Nationale.

Dans le Rhône, rien de nouveau

Les sénateurs du Rhône suivent la tendance. De leur côté, pas de changement d'opinion non plus comparé au précédent vote. Ils ont adopté la réforme à quatre voix contre trois.

C'est sans grande surprise que les sénateurs "Les Républicains" (LR), Étienne Blanc, François-Noël Buffet et Catherine Di Folco se sont exprimés "pour" la réforme. Le quatrième vote "pour" est celui de de Bernard Fialaire du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Les trois sénateurs affiliés à gauche ont, quant à eux, rejeté une nouvelle fois le projet de loi. Il s'agit de : Gilbert-Luc Devinaz (PS), Raymonde Poncet (EELV) et Thomas Dossus (EELV).

La gauche et la droite se font face

Dans une écrasante majorité, les sénateurs LR ont voté en faveur de la réforme. Sur les 145 élus, seuls six se sont opposés au texte contre 120 votes "pour". 18 sénateurs du groupe se sont abstenus et Gérard Larcher, Président du Sénat et de la séance n'a pas pris part au vote.

À gauche, les sénateurs sont moins nombreux. En revanche, ces derniers font corps, une grande majorité a souhaité rejeté le texte. Toujours est-il que les votes sont clos, la réforme va maintenant être soumise au vote de l'Assemblée Nationale. Les prévisions restent encore floues sur l'issue de ce vote, bien que les chiffres semblent pencher vers le "pour".

