À l'occasion de la Fête de la musique samedi 21 juin, le réseau de transports en commun TCL va élargir les amplitudes horaires des quatre lignes de métro.

De très nombreux Lyonnais seront de sortie samedi 21 juin dans les rues à l'occasion de la Fête de la musique. À cette occasion, Sytral Mobilités et TCL adaptent le réseau. Les lignes de métro A, B, C et D et de funiculaire F1 et F2 seront ainsi renforcées. Les métros circuleront jusqu'à 2 heures, tout comme le F1. Le funiculaire F2, lui, est prolongé jusqu'à minuit.

(TCL)

Le ticket TCL en fête, au tarif inchangé de 3,70 euros, sera bien valable samedi 21 juin. Petite nouveauté : il sera valable tout la journée, du début à la fin du service, et non plus à partir de 16 heures.

Plus de 80 artistes sélectionnés

Pour célébrer cette journée, deux groupes de musique déambuleront entre 14 et 16 heures dans le métro : la Chorale Pirate (23 chanteurs) et le groupe instrumental Unvez (10 musiciens). Ils partiront du Stade de Gerland pour rejoindre Saxe-Gambetta, avant de poursuivre en métro D jusqu'à la gare de Vaise puis de revenir sur leurs pas.

Les stations Bellecour, Saxe-Gambetta, Vaulx-en-Velin La Soie, Gare de Vaise, Saint-Exupéry - Rhônexpress seront aussi animées par des artistes jusqu'à 20 heures. Enfin, neuf stations de métro vont changer de nom pour la Fête de la musique. Parmi les changements connus, Jean-Macé deviendra Jean M’ACDC ou encore République deviendra One Republic.

