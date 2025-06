La Métropole de Lyon et ses partenaires organisent un événement culturel dans le 4e arrondissement, samedi 21 juin, autour de la paix.

Écrivains, essayistes, musiciens et associations seront réunis ce samedi 21 juin, entre 14h30 et 22 heures, pour l'événement autour de la paix "Mémoires en fête". Il est organisé gratuitement par la Métropole de Lyon et ses partenaires dans le parc de la Cerisaie et au sein de la Villa Gillet, dans le 4e arrondissement.

Cet événement est notamment organisé à l'occasion du 80e anniversaire de la fin des combats en Europe en mai 1945, célébré cette année. Des courts métrages européens seront diffusés à l'auditorium de la Ville Gillet de 14h30 à 16 heures (réservation obligatoire).

Lire aussi : Lyon : une manifestation pour la paix à vélo et nu organisée ce dimanche

Entre 16h30 et 18 heures, toujours à l'auditorium, un échange littéraire (réservation obligatoire) est prévu en présence de Christine de Mazières, Jérôme Gautheret et Thomas Wieder. On retrouvera aussi des activités ludiques dans le parc tout au long de l'après-midi ou encore un bal swing avec l'orchestre Bird Lady Swing à partir de 20h30.