Dès le 29 septembre prochain, un nouveau service piloté par la Métropole de Lyon permettra de collecter gratuitement et à domicile les encombrants des habitants.

Le modèle s'inspirera du service de collecte à domicile du gros électroménager, lancé en juin 2024 par la Métropole de Lyon, en partenariat avec Ecosytem. Cette fois-ci, la collectivité pilotera un service de collecte des encombrants gratuit et à domicile, à destination de ses habitants. Ce nouveau service verra ainsi le jour à partir du 29 septembre prochain et sera disponible via une prise de rendez-vous sur Toodego ou par téléphone.

"Les Grands Lyonnais auront accès à un service de proximité et gratuit visant à faciliter le débarrassage des objets volumineux devenus encombrants à leur domicile et limiter les dépôts sauvages sur le territoire", justifie la Métropole dans un communiqué.

Lire aussi : Près de Lyon : plongez en immersion dans le plus grand centre de tri en France

Mobilier, appareils électriques, jeux extérieurs...

Les objets pris en charge seront divers et variés : mobilier (table, chaise, armoire...), appareils électriques (écrans, ventilateur...), équipements de jardin et jeux extérieurs, matériels de jardinage volumineux (tondeuse électrique, brouette...), objets de puériculture volumineux ou encore articles de sport ou de voyage volumineux (vélo, bagage...). Plusieurs encombrants ne seront pas éligibles, tels que les les textiles et linges de maison, les déchets dangereux, etc.

Les objets en bon état seront donc réemployés dans les ressourceries locales ou réutilisés en pièces détachées. Quant aux objets détériorés, ils seront recyclés par matériaux ou incinérés. "En parallèle, ce nouveau service s'accompagnera aussi d'un renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages", ajoute dans le communiqué Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole.