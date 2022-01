Recensement de population : découvrez les chiffres à Lyon, dans la Métropole et le département

L'INSEE a publié son recensement 2019 de la population française. Lyon Capitale vous fait un récapitulatif pour le département du Rhône.

Le 29 décembre, L'institut national de la statistique et des études économiques a dévoilé son recensement des populations légales en 2019. Dans le département du Rhône, avec 0,9 % de croissance par an entre 2013 et 2019 on compte plus de 1 690 000 habitants. 1 272 000 habitent dans la Métropole de Lyon.

Quant à l'agglomération Lyonnaise uniquement, l'INSEE a recensé 529 570 habitants, soit 46 000 de plus qu'en 2008. Le Rhône fait partie des 11 départements de la métropole française les plus dynamiques démographiquement.

À Villeurbanne, la population s'élève à 153 294 habitants.