Covid-19 : à partir du 15 février, le délai maximum pour la dose de rappel réduit à quatre mois

À partir du 15 février, les Français vaccinés devront effectuer leur 3ème dose de vaccin quatre mois après leur deuxième dose pour conserver leur pass sanitaire.

Le délai pour faire sa dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 va être réduit, à partir du 15 février, à quatre mois maximum au lieu de sept pour pouvoir conserver un pass sanitaire valide, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

Actuellement, le pass sanitaire devient inactif au bout de sept mois en l'absence de dose de rappel, à partir du 15 janvier. "A partir du 15 février, il faudra l'effectuer quatre mois – et non plus sept après sa deuxième dose pour avoir un schéma vaccinal complet", a indiqué M. Véran au Journal de Dimanche.