Rassemblement contre l'antisémitisme à Lyon : "les juifs vivront"

Environ 3 000 personnes étaient regroupées devant le Veilleur de Pierre de la place Bellecour pour manifester contre l'antisémitisme ce dimanche.

Plus de 3000 personnes sont descendus dans la rue de Lyon pour dénoncer l'antisémitisme rampant ce dimanche 12 novembre, en réponse à l'appel lancé par les parlementaires Anne Brugnera (RE), François-Noël Buffet (LR), Thomas Rudigoz (RE), Sarah Tanzilli (RE) et Alexandre Vincendet (LR).



Des représentants du Rassemblement national et de Reconquête ont également fait le déplacement, tandis que La France Insoumise a refusé de faire acte de présence.

Le rassemblement a débuté par différentes prises de paroles de parlementaires et d'élus. Anne Brugnera, députée de la 4e circonscription du Rhône a d'abord affiché le soutien du gouvernement, suivie par le maire de Lyon, Grégory Doucet et la présidente de la Licra Auvergne-Rhône-Alpes, Myriam Picot. Cette dernière a d'ailleurs rappelé que "l'antisémitisme menace notre liberté et n'est pas seulement l'affaire des juifs mais de tous les êtres humains".

"Nous assistons à un basculement de l'acception de l'antisémitisme"

De son côté, Richard Zelmati, président du Crif régional n'a pas mâché ses mots quant aux différentes prises de position de l'extrême-gauche. "Nous assistons à un basculement de l'acceptation de l'antisémitisme. Ne soyons pas dupes, ce qu'il se passe, c'est l'exploitation politique de la haine des juifs et de l'antisémitisme par l'extrême-gauche. Richard Zelmati n'a pas non plus épargné l'extrême-droite, qu'il qualifie "d'opportuniste, pour laquelle le naufrage antisémite de l'extrême-gauche, est l'occasion rêvée de céder en douce le monopole et tous les brevets qu'elle possède en matière d'antisémitisme et de négationnisme". Une réaction qui lui a valu quelques sifflets du public, lequel a fini par entonner une Marseillaise.

Parmi la foule, de nombreuses personnes juives se sont déplacées pour montrer qu'elles ne lâcheraient rien, à l'image de ce message, "les juifs vivront", brandi fièrement par une manifestante. D'autres, non-juifs, sont venus pour afficher leur soutien au nom de la paix. C'est le cas de Yannick, un cinquantenaire originaire de Villefranche-sur-Saône, athée, qui se dit "inquiet pour la suite" et souhaite "l'égalité pour tous, peut importe la religion ou les croyances".

Finalement, après 1h30 de réunion sans heurts, la foule s'est dispersée dans le calme.