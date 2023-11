Pour sa 51e édition, le guide “dénicheur de talents” a récompensé Yoann Conte, chef du restaurant La Maison Bleue, Antoine Gras, chef de l’établissement Les Barmes de l’Ours et Sébastien Vauxion de Sakara.

Le nouveau Gault & Millau 2024 a été présenté lors d’un gala annuel au Pavillon d’Armenonville, à Paris, lundi 6 novembre. Depuis 51 ans, le guide gastronomique jaune (en opposition au guide rouge qu'est le Michelin) met en valeur “le meilleur de la gastronomie, de la restauration, de l’hospitalité et de l’artisanat en France”. Le podium 2024 de “celles et ceux qui feront le bon et le beau pour l’année à venir” a été révélé.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est à l’honneur avec la nomination de Yoann Conte, chef du restaurant La Maison Bleue à Veyrier du Lac (Haute-Savoie) comme “Cuisinier de l’année”. Le jury, séduit par “une expérience enthousiasmante, dorloté par un service magnifique, porté par une cuisine à la fois pure et pleine de fulgurances” a attribué la note de 19/20 à ce passionné de pâtisserie originaire de Brest.

Yoann Conte @Studio Foodimages

Dans la catégorie “Grand de demain”, qui récompense de jeunes talents “déterminés à faire bouger les codes de la cuisine française traditionnelle”, parmi les six lauréats du guide 2024, Antoine Gras, originaire d'Auvergne et chef des Barmes de l’Ours, à Val d'Isère (Savoie) a reçu la note de 16/20.

Sébastien Vauxion du Sakara (Courchevel, Savoie) décroche quant à lui 4 Toques au Gault & Millau.

Antoine Gras @ Matthieu Cellard