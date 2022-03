Métropole de Lyon : début du Magnifique Printemps ce samedi

La 6e édition du Magnifique Printemps débute ce samedi. Le festival de la poésie et de la francophonie se tiendra à Lyon et dans la métropole jusqu'au 28 mars.

Place à la poésie et à la francophonie à partie de ce samedi. La 6e édition du Magnifique Printemps débute ce 12 mars, et elle se tiendra jusqu'28. Au programme, des lectures, des rencontres, des performances, spectacles, concerts, expositions et des ateliers dans toute la métropole de Lyon et, aussi, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un concours "Partage ton poème" est organisé

A noter que pour la première fois est organisé un concours "Partage ton poème". Vous avez jusqu'au 28 mars pour envoyer vos textes en rimes, en haïku, en vers libres ou en prose sur le thème de l’éphémère. Celui-ci ne doit pas dépasser les 1000 signes (espaces compris). Les productions sélectionnées seront publiées sur les réseaux sociaux de l’Espace Pandora pendant toute la durée du festival. Vous devez les transmettre à l'adresse suivante : communication@espacepandora.org

