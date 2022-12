Quel vin de la région choisir pour les fêtes ?

Quelle bouteille vais-je offrir ? Que boire à Noël ? Rouge ou Blanc ? Avec quoi accompagner mon plat ? Tant de question que l'on peut se poser pour les fêtes. Voici une sélection des vins de la région pour découvrir et profiter lors des repas.

Lyon Capitale s'est rendu chez un caviste dans le 8e arrondissement. Près de l'arrêt de métro Monplaisir - Lumière se trouve la Cave Monplaisir. La politique de l'établissement ? Mettre en avant des petits producteurs, des artisans, en bref, les produits du terroir. Frédéric Gerbaud explique : "je ne mets en avant, en vitrine ou sur l'affiche que des petites productions pas trop connues." Les clients viennent pour être conseillés, trouver un vin original, avec un bon rapport qualité-prix.

Pour les petits porte-monnaie

Pour se procurer un vin sans trop dépenser, Frédéric propose de partir du côté du Rhône. Entre 6€ et 8€ on trouve des Syrah, Saint-Joseph, Viognier ou Marsanne. "Je propose les bouteilles de Xavier Mourier, c'est un petit producteur et c'est excellent", se félicite le caviste.

Entre 15€ et 20€

Avec un budget légèrement plus important, on peut partir sur des bouteilles de chez Elisa Guerin dans le Beaujolais. Artiste, c'est elle-même qui dessine ses étiquettes. Un vrai travail d'artisan que ce soit pour le produit ou pour l’esthétique. La maison propose un Moulin à vent, ou un Chirouble. De vrais vins de bouchon lyonnais.

Une folie pour Noël ?

Folie toute relative : "je travaille beaucoup avec Sylvain Gauthier, c'est un vrai artisan, il fait tout à la pioche !" Les bouteilles sont comprises entre 17€ et 28€. Le caviste assure la réussite de ces vins à table.

Champagne, spiritueux ?

Pour l'apéritif, si certains des vins blancs se marient très bien avec le foie gras, l'incontournable reste le Champagne. Ici, on propose un Billcart-Salmon aux alentours de 45€.

Pour faire digérer après le repas il y a bien sûr le digestif. Là, Frédéric sort, encore une fois, des produits de la région. Une verveine produite près de Lyon et des liqueurs produites à Annecy par des jeunes ayant repris les traditions de leurs grands-parents. Chaque bouteille est à 26€.