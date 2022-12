Près de Lyon : des tarifs réduits à Walibi pour les vacances de Noël

A l'occasion des vacances de Noël, le parc d'attraction de la région, Walibi, propose des prix réduits, du 17 au 31 décembre 2022.

Le parc d'attraction Walibi dans l'Isère, ouvre ses portes du 17 au 31 décembre (fermé le 25), à l'occasion des vacances de Noël, une nouveauté pour le parc.

Pour les festivités, Walibi Rhône-Alpes propose un tarif réduit à partir de 22,50 euros pour les tickets datés "Merry ChristWAAAS" pour les personnes dont la taille est comprise entre 100 cm et 129 cm. Les tickets "liberté", non datés, valable du 17 décembre au 7 janvier 2024 sont accessibles à partir de 31 euros. Le parc est ouvert entre 11 h et 18 h, excepté le 24 décembre, où le parc ferme à 17 h.

Des animations spéciales

De manière à rendre le cadre plus festif et hivernal, le parc de 21 attractions se transforme en atelier de Noël, avec des spectacles et un accès au chalet du père Noël. Les organisateurs mettent également à la disposition des visiteurs une patinoire synthétique de 140 m². Le port de gants sera obligatoire. Les familles pourront profiter du spectacle "Christmas show" de 17 minutes.