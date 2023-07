Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 8 et 9 juillet

Au programme de ce week-end du 8 et 9 juillet à Lyon : des expositions, des salons, des festivals et des open-air.

Comme chaque semaine, Lyon Capitale sélectionne pour vous les bons plans du week-end.

Dernier week-end pour l'exposition Obey

Exposition Obey au musée Guimet (Cheyenne Gabrelle)

Depuis le 8 mars, l'ancien musée Guimet accueille la plus grande rétrospective mondiale de la star du street-art Shepard Fairey, alias OBEY. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir l'exposition Obey, c'est le dernier week-end pour y aller. 1 000 œuvres sont réparties dans l'ex-Muséum d'histoire naturelle de Lyon. Les visiteurs pourront découvrir toute la palette de l’artiste, de son premier autocollant créé en 1998 à partir de l’image du catcheur français André The Giant, en passant par ses tableaux sur toile, bois et métal ou ses œuvres apposées sur des T-shirts et des skateboards.

> Du 8 mars au 9 juillet, musée Guimet

Lire aussi : Premier regard, en images, sur l’exposition OBEY au musée Guimet

"Tout l'monde dehors" à Lyon

Tout l'monde dehors revient dans vos quartiers tout l'été, du 4 juillet au 27 août à Lyon. En tout, plus de 190 événements et animations sont organisés. Ce week-end, du 7 au 9 juillet, les Lyonnais auront droit au spectacle Poussineau FestiSound à Croix-Rousse, dans une ambiance festive, à partir de 19 heures. Et ce n'est pas fini... le festival du film allemand offre quatre soirées de projection sur la place d'Ainay. À l'affiche donc, Love, Deutschmarks & Death, de Cem Kaya diffusé le samedi 8 juillet ou encore La Tête à l’envers (Wilde Maus) de Josef Hader le dimanche 9 juillet. En parallèle de ces événements, l'Île Barbe ouvre sa ludothèque et des ateliers seront prévus également. Plus d'infos sur le site de l'événement.

>Du 4 juillet au 27 août dans les 9 arrondissements de Lyon

Les dialogues en humanité

Ce week-end, du 7 au 9 juillet, dans le cadre du festival "Tout l'monde dehors", la Ville de Lyon organise les dialogues en humanité au parc de la Tête d'Or et dans plusieurs quartiers de la Métropole de Lyon. Le temps d'un échange, les Lyonnais auront l'occasion de participer aux conférences sur le thème de la violence dans nos sociétés ou encore de la guerre. Plusieurs personnalités seront présentes : Alain Cornec président de Défense du Droits de l'Enfant-DEI France, Béatrice Lefrançois secrétaire générale UNICEF France, ou encore Hanna Assouline co-fondatrice des Guerrières de la Paix.

Le Fort de Bron en musique

Ce week-end, le Fort de Bron vibrera au rythme de la musique, entre jazz, pop, chanson française et variété. Le public est invité à venir danser les vendredi et samedi soir, ainsi que l'après-midi du dimanche à l'occasion de cette 2e édition festive. En clou du spectacle : les chanteurs Ben l'Oncle Soul, Slimane et Ycare se produiront sur scène.

>Du 6 au 9 juillet, au Fort de Bron

Les Puces du Canal s'invitent à Villeurbanne

Puces du canal (@Lyon Tourisme)

Le temps d’une journée, samedi 8 juillet, de 9 à 19 heures, le marché aux puces investira l’avenue Henri Barbusse, la principale artère commerçante de Villeurbanne, au coeur des Gratte-Ciel. Entre les meubles anciens, les plaques émaillées, les tableaux, la vaisselle ou encore les vieux disques, en passant par tous les éléments de décoration possibles et imaginables le site regorge d'objets divers et variés.

>Le 8 juillet, à Gratte-Ciel, Villeurbanne

Liquidation de plantes

Du vendredi au samedi 8 juillet, Plantes pour tous brade ses plantes et ses accessoires de jardinerie à - 50 % dans sa boutique lyonnaise à Bellecour. Plantes pour tous reviendra mi-août avec une nouvelle jardinerie pour ravir les Lyonnais.

>Du 7 au 8 juillet, 29 rue Bellecordière à Lyon 2e