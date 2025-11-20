La Métropole de Lyon récompensée pour son réseau sport-santé

La Métropole de Lyon a reçu, lors du Salon des Maires à Paris, un prix national saluant son réseau “Sport Santé Adapté Handicap”.

La Métropole de Lyon a été récompensée mercredi 19 novembre à Paris, lors du Salon des Maires, pour son initiative Sport Santé Adapté Handicap. Le Prix GMF distingue chaque année des projets territoriaux jugés innovants ou reproductibles.

Créé en 2022, ce réseau vise à mettre en relation clubs sportifs, structures médico-sociales et acteurs du secteur sanitaire afin de faciliter l’accès à l’activité physique pour les personnes âgées, en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques. Dans un communiqué, la collectivité souligne que l’objectif est d’"accroître l’offre d’activités physiques et sportives accessibles à toutes et tous".

Malgré cette dynamique, l’offre de parasport reste limitée. Selon les données relayées par la Métropole, seuls 1,4 % des clubs français seraient capables d’accueillir des personnes en situation de handicap, et 2,2 % sur le territoire métropolitain en 2022.