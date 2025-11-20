Gravement endommagé par l’incendie d’un poids lourd en juin, l’ouvrage de l’A40 est de nouveau opérationnel depuis ce mardi. Une reprise du trafic attendue par tout le bassin bellegardien.

Après plus de cinq mois de perturbations, les automobilistes peuvent enfin retrouver une circulation normale dans le tunnel du Vuache, sur l’A40 entre Bellegarde et Saint-Julien-en-Genevois. Le tube en direction de Chamonix, fermé depuis l’incendie d’un camion le 11 juin, est à nouveau accessible dans les deux sens, y compris pour les poids lourds et le transport de matières dangereuses.

ATMB, le gestionnaire, confirme que l’ouvrage fonctionne désormais sur deux voies par sens. Une bouffée d’oxygène pour les usagers, jusque-là contraints de circuler en double sens dans un seul tube.

La réouverture intervient après deux semaines de tests et de vérifications des équipements de sécurité. Depuis l’accident, les équipes ont nettoyé et assaini 700 mètres de tunnel, restauré une portion de voûte en béton touchée sur une cinquantaine de mètres et remplacé plus de 200 dispositifs techniques essentiels.