La reconnaissance de catastrophe naturelle pour la sécheresse à été reconnu ce 31 mars pour la commune de Jons.
Image d'illustration : LC

Ain : le nouveau plan de prévention des risques naturels présenté le 26 novembre à Virieu-le-Grand

  • par la rédaction

    • Le nouveau plan de prévention des risques naturels concernant l’ensemble du territoire de Virieu-le-Grand, dans l’Ain, sera présenté aux habitants de la commune le 26 novembre prochain.

    Le 18 novembre 2017, un important éboulement rocheux de 250 m2 survenait sur le flanc ouest de la falaise de La Craz, dans l’Ain. Après une première étude réalisée en 2021 afin d’affiner la connaissance cartographique des aléas de mouvements de terrain et d’inondations, une seconde étude a été conduite afin "de disposer d’une connaissance complète et actualisée des aléas", indique la préfecture de l’Ain.

    C’est sur la base de ces deux études qu’un nouveau plan de prévention des risques naturels (PPRN), intitulé "Mouvements de terrain, crues torrentielles de l’Arène et de la Seytive, et ruissellements de versant", a été pensé pour l’ensemble du territoire de Virieu-le-Grand. Ce nouveau document définit les zones exposées aux risques, ainsi que les secteurs où les constructions, ouvrages et aménagements sont interdits ou soumis à prescriptions.

    Prescrit par arrêté le 6 mai 2024, mais pas encore approuvé par la préfecture, le plan sera présenté aux habitants de Virieu-le-Grand lors d’une réunion publique organisée le 26 novembre prochain dans la salle des fêtes de la commune à 18h30. Une enquête publique d’un mois sera ensuite lancée pour recueillir les avis et observations des habitants. Un commissaire-enquêteur assurera plusieurs permanences en mairie durant l'enquête, précisent enfin les services de l’État.

    Lire aussi : Ain : Lenny Kravitz attendu au Printemps de Pérouges 2026

    Lyon : la 4e édition d’Ensemble en décembre s'installe à la Croix-Rousse dès le 28 novembre

