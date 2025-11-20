Où déguster le beaujolais nouveau ce jeudi à Lyon ?

À l’occasion du retour du beaujolais nouveau, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les cinq sorties immanquables pour déguster ce nouveau millésime.

C’est la tradition, chaque troisième jeudi de novembre, à minuit, un tonneau est percé à Beaujeu (Rhône), épicentre du vignoble où a lieu la fête des "Sarmentelles". À Lyon, les tonneaux de vin sont amenés par roulement depuis une péniche jusque devant l'hôtel de Ville, où les jeunes vignerons du Rhône dévoilent les cuvées du beaujolais nouveau.

À l’occasion de cette édition 2025, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les cinq sorties immanquables pour déguster ce nouveau millésime.

Beaujol’en Scène sur la Place des Terreaux

Après la soirée d’hier, le rendez-vous est donné une nouvelle fois ce soir sur la place des Terreaux (1er arr.) entre 18 heures et 23 heures pour le Beaujol’en Scène. Fanfare, DJ sets, dégustations et animations sont prévues, avec un bonus pour ceux qui respecteront le dresscode Guinguettes. Les places sont en vente entre 16 et 20 euros.

Soirée canaille et lyonnaiseries

Le Casse Vins vous donne rendez-vous dans le 6e arrondissement ce jeudi 20 novembre pour une soirée Canaille et Lyonnaiseries à partager autour du fameux beaujolais nouveau. Les réservations sont conseillées.

Le beaujolais des Feuillants

La rue des Feuillants se met aux couleurs du beaujolais nouveau ce jeudi. Rendez-vous à 18 heures dans les restaurants le Hemingway’s et la Bonâme de Bruno qui s’associent pour l’occasion. Au menu : tapas lyonnaises et huîtres autour de verres de vin. L’entrée est libre.

Le beaujolais nouveau chez In-Sted

Une soirée gourmande et conviviale vous attend ce jeudi 20 novembre de 18 heures à 23 heures chez In-Sted, dans le 3e arrondissement. Pour les sportifs, une course est possible avant une dégustation 100 % street food lyonnaise signée Cocotte. Les verres de beaujolais nouveau seront proposés à 3 euros.

Et à la Commune

La Commune, dans le 7e arrondissement, donne rendez-vous aux amateurs de 19 heures à minuit pour une dégustation de vin du domaine Piron. Une fanfare et un DJ set sont également prévus dans la soirée. L’entrée est libre.

