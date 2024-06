Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 21 au 23 juin 

Fête de la musique, festival à la Halle Tony Garnier, vide-grenier, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end.

Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end du 21 au 23 juin.

La Fête de la musique à Lyon

Elle annonce chaque année le retour de l’été, la Fête de la musique se déroule ce vendredi 21 juin. À Lyon, la programmation s’annonce riche et éclectique. Dans le 1er arrondissement, le jardin des Chartreux organise sa soirée Urban Tropic, aux rythmes hip-hop et raggae. Dans le 3e arrondissement, la péniche La Marquise vous fera danser de 23 heures à 5 heures du matin sur de la musique house et techno grâce à 4 dj set. La Fête de la musique investira la place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de 18 heures à 21h30 sous le signe de l’inclusion et de la diversité grâce au Club des Zincs et Le Bon Queer. Enfin, rendez-vous dans le 9e arrondissement au parc Roquette pour une scène 100 % jamaïcaine !

Slam Dunk Festival France à la Halle Tony Garnier

On continue le week-end en musique avec le Festival Slam Dunk qui investira la scène de la Halle Tony Garnier ce samedi 21 juin de 15 heures à 23h30. Au programme : le célèbre groupe canadien Sum 41 en tête d’affiche qui, après 27 ans d’existence, a annoncé sa séparation, mais pas sans une dernière tournée. The Interrupters, Palace Royale, Chunk No ou encore Holding Absence viennent compléter la programmation. Il reste encore quelques places !

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Un vide-grenier à Vénissieux

Après deux jours passés à danser, Lyon Capitale vous propose de partir chiner à Vénissieux. La ville organise son grand vide grenier ce dimanche 23 juin de 6 heures à 17 heures sur l’avenue Marius Berliet. Alors que vous soyez simplement curieux ou à la recherche de la perle rare, tout le monde y trouvera son compte. Et l’événement est gratuit !

Une journée olympique sur la place Bellecour

À l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Ville de Lyon souhaite mettre à l’honneur l’événement sportif ce dimanche. Sur la place Bellecour, la journée olympique 2024 - Open sport Lyon se déroulera de 10 heures à 18 heures. Plus d’une trentaine de sport sera proposée pour promouvoir l’activité sportive. Des initiations et des démonstrations seront également présentées : boxe, hockey, judo, gymnastique. L’événement est gratuit !

Concert de Coldplay au Groupama Stadium

Pour les plus chanceux, le groupe britannique Coldplay se produira pour 3 dates exceptionnelles au Groupama Stadium, près de Lyon, les 22, 23 et 25 juin dans le cadre de sa tournée "Music of the Sphere." Le groupe aux millions de fans promet un spectacle inoubliable aux effets visuels impressionnants. Les places sont disponibles dès 56 euros.

Plus d’informations sur le site de l’événement.