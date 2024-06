Coldplay à Lyon : concerts à guichets fermés et trafic perturbé

Le groupe britannique Coldplay se produira à Lyon les samedi 22, dimanche 23 et mardi 25 juin prochain. Des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes à proximité du Groupama Stadium.

Le groupe de pop-rock britannique Coldplay se produit au Groupama Stadium pour sa tournée "Music of The Spheres Wold Tour". Le concert se tient dès ce week-end, les 22, 23 et 25 juin. Des perturbations sont à prévoir autour du Groupama Stadium.

Plusieurs axes routiers perturbés

Certains axes lyonnais seront perturbés, notamment l'autoroute A46 et la RN 346 à proximité immédiate du stadium mais également les autoroutes A6, A7, A42 et A43, ainsi que le Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay. Les ralentissements devraient surtout avoir lieu le mardi 25 juin, aux heures de pointe de la sortie du travail, indique Vinci Autoroute.

