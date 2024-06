Lyon : un rassemblement organisé le 27 juin lors des Assises de la Protection de l’Enfance 

Lors des Assises de la Protection de l’Enfance qui se tiendront à Lyon les 27 et 28 juin, plusieurs syndicats et collectifs appellent au rassemblement le 27 juin devant le palais des congrès, avant de se rendre à la préfecture du Rhône.

"Nous déplorons que ces assises ne soient qu’un plan de communication du gouvernement et des employés au service d’une politique dictée par les restrictions budgétaire." À l’occasion des Assises de la Protection de l’Enfance qui se tiendront à Lyon les 27 et 28 juin prochain, différents syndicats (CGT, Éducation Sud) et collectifs de l’éducation (Jamais Sans Toit, Solidarité entre femmes à la rue), de la santé et du social appellent au rassemblement le 27 juin à 10 heures devant le palais des congrès (6e arr.). Après plusieurs prises de parole, une manifestation se tiendra dès 13h30 jusqu’à la préfecture du Rhône, puis jusqu’à la place Guichard (3e arr.).

Un "désengagement de l’État"

Les syndicats et collectifs déplorent ce vendredi dans un communiqué que "les conditions d’accueil des enfants et adolescents pris en charge dans le cadre de la protection de l’enfance se dégradent massivement du fait du désengagement choisi de l’État." Et l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir après les élections législatives des 30 juin et 7 juillet "ne ferait qu’accentuer et renforcer ces manques." Ils demandent par ailleurs plus de moyens pour "l’action sociale" et la protection de l’enfance, "des embauches massives de personnels qualifiés" ou encore "la hausse de l’ensemble des salaires."

"Ces politiques ne sont pas une fatalité, mais un choix économique au détriment des jeunes, des familles et des professionnels. (…) La prise en charge doit s’estimer à la hauteur des besoins de chaque jeune", concluent enfin les syndicats.

