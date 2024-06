Ce vendredi 21 juin marque le jour le plus long de l’année et la Fête de la musique. Transports, météo…Retrouvez ici toutes les informations pratiques.

Transports renforcés :

Toutes les lignes de métro du réseau TCL seront renforcées dès 20h et circuleront avec des fréquences augmentées jusqu’à 2h du matin. Les parcs relais seront accessibles en correspondance avec les derniers métros. Les funiculaires F1/F2 seront renforcés : le F2 sera, comme le F1 le reste de l’année, prolongé jusqu’à minuit.

Sytral Mobilités déploiera à partir de 16h le ticket « TCL en Fête » proposé à 3,60€ permettant de voyager toute la soirée sur l’ensemble du réseau TCL.

Le public pourra également profiter du ticket « Famille » permettant à un groupe, constitué de deux adultes au maximum et d’au moins un enfant mineur, de voyager sur l’ensemble du réseau TCL au tarif de 6,70€ la journée.

Retrouvez l’ensemble des informations sur l’appli ou le site tcl.fr

Restrictions

La consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique, en dehors des espaces réservés à cet effet. La vente d’alcool à emporter sera interdite, sous quelque forme que ce soit, à partir de 20 h. La vente, la détention et le transport de carburant en récipient portable seront interdits. La vente et l’usage d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques (C1, F1, T1, C2 et F2) seront interdits sur la voie publique.

Météo

La météo restera capricieuse ce vendredi soir avec des averses possibles durant la soirée. Un temps plus calme est attendu en ce début de soirée.

🔴 2 départements en Rouge

🔶 12 départements en Orange (https://t.co/CSYEovTI83) pic.twitter.com/whFHLeYq1n — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 20, 2024

