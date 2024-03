Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 15 au 17 mars

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end du 15 au 17 mars.

Concert, vin, sport... Lyon Capitale vous propose quelques idées de sorties pour ce troisième week-end de mars.

La tournée Star Academy passe à Lyon

La dernière saison de la Star Academy a récemment pris fin. Pour ceux qui veulent déjà revoir leur candidat favori, la tournée de l'évènement commence. Julien, Axel, Pierre, Héléna, Lénie, Candice et Djebril assureront ainsi 70 dates de concert en France et en Belgique. Les sept artistes passent donc à Lyon ce vendredi 15 mars à la Halle Tony Garnier pour 2 h 30 de chansons. Si les portes s'ouvriront dès 18 h 30, le concert aura lieu à partir de 20 heures.

Tarifs : 45 à 139 euros.

Un week-end viticole à Eurexpo

Le 18e Salon des vins des vignerons indépendants se tient à Lyon du 15 au 17 mars à l'Eurexpo. Trois jours d'évènement dédiés à la viticulture et la passion française du vin. Le salon accueille ainsi une centaine de producteurs venus des quatre coins de la France. Au total, 11 régions viticoles seront représentées dont l'Alsace, la Bourgogne, Bordeaux et la Vallée du Rhône. Eurexpo accueillera les premiers visiteurs dès ce vendredi de 14 à 20 heures, puis samedi de 10 à 19 heures et dimanche de 10 à 18 heures.

Tarifs : 6 euros (gratuit pour les professionnels).

Six nations : rencontre France-Angleterre

La rencontre très attendue entre les équipes de rugby anglaise et française aura lieu samedi 16 mars à Lyon. Dans le cadre du tournoi des Six nations, la France et l'Angleterre s'affronteront sur la pelouse du Groupama Stadium de Décines. Coup d'envoi prévu à 21 heures. Pour ceux n'ayant pas eu la chance d'avoir des places, le match sera diffusé en direct sur vos écrans par France 2, il reste par ailleurs encore quelques places disponibles à la vente.

Tarifs : dès 110 €

Week-end mode à la Sucrière

Le marché de la mode vintage revient à Lyon de samedi à dimanche. Avant tout dédié aux pièces vintage, l'évènement est aussi l'occasion de danser, manger ou simplement d'exprimer sa créativité. Des activités diverses seront d'ailleurs proposées. Au programme : massage, réparation de vêtements, tatouage ou encore maquillage. Acteurs de l'économie circulaire, Emmaüs Lyon, l'Atelier ALGED et la Ressourcerie Créative seront d'ailleurs de la partie. Pour en profiter, rendez-vous à la Sucrière dès demain de 10 à 19 heures.

Tarifs : 5 euros (6 sur place).

Un festival dédié au whisky

Pour les amateurs de whisky, le Lyon Whisky Festival s'installe ce week-end au Palais de la bourse de Lyon. Pour sa 5e édition, le festival invite des producteurs venus du monde entier, professionnels comme débutants. Au programme, des masterclass, ateliers et rencontres variés. Une boutique éphémère sera également disponible sur place pour proposer les productions des invités. L'évènement est accessible de 12 à 19 heures pendant tout le week-end.

Tarifs : de 37 à 150 euros.

