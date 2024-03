Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 2 et 3 mars

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end du 2 au 3 mars.

Brunch, expositions, magie... Lyon Capitale vous propose quelques idées de sorties pour le premier week-end de mars.

Un nouveau brunch dominical chez CoCo

Installé dans la gare des Brotteaux depuis juillet dernier, le restaurant CoCo se lance dans l'aventure des brunchs. Tous les dimanches, de midi à 15 h 30, l'enseigne propose une carte alliant les incontournables du brunch à ses recettes classiques. Au menu, avocado toasts, salade caesar, pancakes, croque-monsieur à la truffe, œufs Bénédicte et pain perdu. L'activité idéale pour un dimanche au calme.

Menu Brunch CoCo Lyon © Romain Ricard

Tarifs : 20 euros par plat en moyenne.

Lire aussi : On a testé Coco, le nouveau restaurant très attendu de l'été à Lyon

Le salon Primevère pour se mettre au vert

Du 1er au 3 mars, le salon Primevère s'installe à l'Eurexpo. Cet évènement dédié à l'écologie réunit 458 exposants pour sa 38e édition. Les visiteurs pourront ainsi découvrir une multitude d'alternatives militantes touchant au numérique, à l'agriculture, la santé et le bien-être, l'environnement ou encore l'alimentation. Il est d'ailleurs possible de s'y rendre à vélo en cortège depuis plusieurs points de départs prédéfinis. Le salon ouvre ses portes ce vendredi de 11 à 21 heures et sera ouvert samedi de 10 à 20 heures et dimanche de 10 à 19 heures.

Stand alimentaire du salon 2023 © Primevère

Tarifs : 6 à 12 euros la journée (gratuit jusqu'à 25 ans).

L'an dernier, la tenue du salon, où la rédaction de Lyon Capitale s'était rendue, avait suscité une vive polémique, le salon promu par la Ville de Lyon faisant une large place à l'anthroposophie, une pensée ésotérique épinglée pour ses dérives sectaires.

Lire aussi :

"Ça roule", l'expo pour les fans de voitures

Pour une virée hors de Lyon, le musée de l'automobile Henri Malartre relance son évènement "Ça roule", chaque premier samedi du mois. Ce 2 mars, de 10 h 30 à 15 h, plusieurs modèles de voitures mythiques seront exposés dans le jardin du musée. Les visiteurs pourront monter à bord de la Citroën SM de 1971, la Citroën 2CV AZ de 1954 et la célèbre Ford T de 1910. Un petit tour du parc est même possible.

Citroën SM de 1971 © Bertrand Stofleth - Malartre

Tarifs : 5 euros en plein tarif (3 euros en tarif réduit).

Un brin de magie avec Donovan

Pour un samedi soir en famille, le magicien Donovan sera en spectacle à Lyon ce 2 mars. Le jeune homme doit monter sur la scène de la salle Edouard Herriot à partir de 20 h 30. À seulement 22 ans, il comptabilise 1,5 million d'abonnés sur TikTok et 700 000 sur Instagram. Les spectateurs pourront ainsi assister à des tours de magie en tout genre pendant un peu plus d'une heure. Sur scène, l'artiste mêle notamment magie, concert et stand-up pour une expérience complète.

Donovan Haessy sur Instagram © donovan.haessy

Tarifs : 26 euros en plein tarif (19 euros jusqu'à 12 ans).

La ruine à l'honneur au musée des Beaux-Arts

Depuis le 1er décembre et jusqu'à dimanche, le musée des Beaux-Arts de Lyon propose son exposition "Formes de la ruine". Un voyage à travers les époques et les civilisations sur la mémoire et l'oubli, la nature et la culture, le matériel et l'immatériel, le présent et le futur. L'exposition s'intéresse ainsi à toutes les formes de ruines par le prisme de l'art et la littérature. C'est également l'occasion de découvrir ou redécouvrir les expositions permanentes du musée. Le billet d'entrée de l'exposition donne en effet accès au autres parties du musée. Il est d'ailleurs ouvert de 10 à 18 heures samedi et dimanche.

Exposition "Formes de la ruine" © Musée des Beaux-Arts de Lyon

Tarifs : 7 à 12 euros (gratuit sous conditions).

Lire aussi : Musée des Beaux-Arts de Lyon : la fascination des ruines