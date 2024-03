Lyon : gagnez vos invitations pour le Marché de la mode vintage !

Le Marché de la mode vintage revient à Lyon samedi 16 et dimanche 17 mars 2024. Lyon Capitale vous offre des places.

Le Marché de la mode Vintage, pour cette première édition de l’année 2024, vous propose une thématique forte tout droit sortie de l’ambiance des années 1990.

Rendez-vous à la Sucrière Lyon Confluence pour deux jours d'évènements dans un univers 90‘s X MINIMAL X GRUNGE.

Côté animations, les visiteurs retrouveront leurs temps forts préférés : défilé étudiants, chasse aux looks visiteurs et remise des MMV Awards, show danse et bal swing.

Lyon Capitale, partenaire de l’évènement, vous propose de remporter des invitations.

Attention les places sont limitées. Les plus rapides d'entre vous pourront gagner une invitation (une invitation par personne).

Demandez-les par courriel à invitations@lyoncapitale.fr, au plus tard le dimanche 10 mars à 18h en indiquant vos noms et prénoms.

Un mail de confirmation vous sera envoyé par la suite.