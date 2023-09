Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 16 et 17 septembre

Au programme de ce week-end du 16 au 17 août à Lyon : des expositions, des festivals, des découvertes et des concerts ... en plein air.

Comme chaque semaine, Lyon Capitale sélectionne pour vous les bons plans du week-end.

Les journées européennes du patrimoine

Musée des confluences à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

Ce week-end, profitez des visites organisées dans le cadre des 40e Journées du Patrimoine. Au programme : une enquête à l'Hôtel-Dieu, de la danse moderne dans le 9e arrondissement et l'histoire du web à Villeurbanne. À Lyon, vous pouvez rencontrer la voix de la SNCF ou encore souffler du verre.

Lire aussi : Journées européennes du Patrimoine 2023 : notre sélection d'événements gratuits !

Filmoramax, le festival international du court-métrage

3e édition du festival Filmoramax

Du grand cinéma au format court. C’est ce qu’annonce cette quatrième édition qui se déroule du 12 au 16 septembre à Lyon. En tout, 40 courts-métrages seront mis à l'honneur, sur les 819 reçus provenant de 52 pays différents. Parmi eux, 20 participeront à la "compétition internationale", à l'instar de "Temps de chien", "Séparation" ou "Les Silencieux". Cinq autres films sont en lice pour remporter le Prix Régional, tels que "Une reine", "Banc de touche" ou encore "Que du papier".

Lire aussi : Le festival international du court-métrage à Lyon du 12 au 16 septembre

Saôn'automne festival à Quincieux

Saôn'automne festival

Le Saôn'automne festival revient pour une 8e édition du 15 au 16 septembre à Quincieux. Le rendez-vous est donné au parc de la mairie où plusieurs artistes de la scène locale à internationale se produiront, comme Oete, Jabberwocky, ou Zaho.

Lire aussi : Près de Lyon, une association propose des crêpes de farine fertilisée à l'urine au festival Saôn'automne

Animaux en fête à Bron

Des parcours d’obstacles pour chien et un concours du plus beau canin vont rythmer la journée des animaux en fêtes samedi 16 septembre. Pour cette troisième édition, la commune va de nouveau mettre avant les bêtes. De nombreuses animations seront organisées : l’élection du plus beau chien de la commune, compétition de parcours d’obstacles ou encore.