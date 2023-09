Journées européennes du Patrimoine 2023 : notre sélection d'événements gratuits !

Plusieurs visites et animations gratuites sont organisées les 16 et 17 septembre 2023 dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Ce week-end, profitez des visites organisées dans le cadre des 40e Journées du Patrimoine. Au programme : une enquête à l'Hôtel-Dieu, de la danse moderne dans le 9e arrondissement et l'histoire du web à Villeurbanne. Voici notre sélection de visites inédites et gratuites !

Rencontrez la voix de la SNCF. Simone Hérault, célèbre voix de la SNCF, sera présente en chair et en os à la gare de Perrache. Marraine de cette 40e édition, elle dévoilera les secrets des annonces de gare. Départ prévu samedi 16, à 13h30, quai A. Sur inscription.

Bougez comme Isadora Duncan, pionnière de la danse moderne. Danseuse américaine décédée à Nice en 1927, elle a révolutionné la pratique de la danse en refusant les codes et contraintes de la danse classique. Samedi 16 et dimanche 17 de 14h30 à 19h30, au CRVA (Lyon 9). Sur inscription.

Visitez un poste d’aiguillage des années 1950. L’ancien poste d’aiguillage Lyon-Perrache 1 vous ouvre ses portes. Un véritable témoin des savoirs technologiques des années 1920, où vous pourrez vous glisser dans la peau d’un aiguilleur en haut de cette tour de 4 étages. Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 18h. Sur inscription.

Parcourez la Cité internationale de la Gastronomie. Accompagnés par les guides-conférenciers d’OnlyLyon, vous découvrirez les salles du Grand Hôtel-Dieu et, en prime, l’histoire des repas de célébration avec l’exposition Banquets. Samedi 16 et dimanche 17 de 11h à 18h. Sur inscription.

Devenez le meilleur enquêteur lyonnais. On reste à l’Hôtel-Dieu pour un jeu qui ravira les plus jeunes. L’association Specimen(s) en partenariat avec le Musée des Hospices Civils de Lyon et l’Association PMSL organise un grand jeu de plateau collaboratif pour aider le conservateur à résoudre un mystère sur l’histoire du Grand Hôtel-Dieu. Samedi 16 et dimanche 17, à 14h. A partir de 8 ans. Sur réservation.

Soufflez du verre avec une meilleur ouvrière de France. A Vénissieux, Béatrice Garranas vous montrera comment réaliser de belles perles de verre, art inscrit depuis 2020 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Dimanche 17, de 14h30 à 17h30, square Pernet-Ducher.

Initiez-vous à l'art de la calligraphie. L'Institut Français de Civilisation Musulmane organise des ateliers pour découvrir la calligraphie. Postures, matériel, mouvements, vous saurez tout sur cette écriture traditionnelle. Samedi 16 et dimanche 17, de 11h à 13h. Plus d'informations.

Laissez-vous transporter dans les origines du web. Car oui, c'est à Villeurbanne que le premier serveur web français a vu le jour. Pour remonter le temps, le Centre de Calcul de l'IN2P3 vous propose une animation afin de redécouvrir la naissance de l'outil qui a changé notre quotidien. Samedi 16, de 10h à 18h, sans réservation.

Craquez pour la sérigraphie en live. A l'Hôtel-Dieu, l'artiste Camille Llado vous fera une démonstration de sérigraphie, cette technique d'impression énigmatique et colorée. Les tote-bags sérigraphiés seront vendus pour financer la restauration de la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Samedi 16, de 11h à 13h, en accès libre.