Sécheresse : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour sept communes de la Drôme

Sécheresse et fissures : “Nos travaux sont estimés à 350 000 euros au total. C’est plus que le prix de ma maison” @Association Les Oubliés de la canicule

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans sept communes de la Drôme.

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour sept communes de la Drôme après les dommages causés par la sécheresse de l'été 2022 dans le département. Les communes concernées sont : Die, Beaumont-les-Valence, Châteauneuf-du-Rhône, Hauterives, Rochefort-en-Valdaine , Mérindol-les-Oliviers, Divajeu.

Les habitants de ces communes ayant subi des dommages suite à la sécheresse et couverts contre ces risques peuvent à présent envoyer un dossier le plus rapidement possible à leur assurance.