Du 12 au 16 septembre, la 4e édition du festival Filmoramax revient à Lyon. Au programme de cette année : 40 courts-métrages et 2 masterclass.

Du grand cinéma au format court. C’est ce qu’annonce cette quatrième édition qui se déroulera du 12 au 16 septembre à Lyon. Les courts-métrages seront diffusés dans les salles du Pathé Vaise, du Pathé Bellecour et de l'UGC Part-Dieu.

En tout, 40 courts-métrages seront mis à l'honneur, sur les 819 reçus provenant de 52 pays différents. Parmi eux, 20 participeront à la "compétition internationale", à l'instar de "Temps de chien", "Séparation" ou "Les Silencieux". Cinq autres films sont en lice pour remporter le Prix Régional, tels que "Une reine", "Banc de touche" ou encore "Que du papier".

Découvrez tous les films qui seront projetés à l'occasion du festival Filmoramax en cliquant ici. Comme l'an dernier, le prix des places est de 5 euros par séance.

En vidéo : "Etre dans le top 3 mondial des meilleurs festivals de court-métrage" (Filmoramax)

Filmoramax a été fondé en 2019 et est dirigé par Arnaud Mizzon, réalisateur et producteur lyonnais qui a réalisé plusieurs courts-métrages dont Dernière ligne droite avec Gérard Darmon, À Terre avec Medi Sadoun, ou encore Le Tournesol avec JoeyStarr. C’est suite à ses expériences que l’envie de créer son propre festival du court métrage émerge. Il le dirige aujourd’hui avec deux amis, Patrice Revaux et Baptiste Brun.