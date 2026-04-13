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©Instagram boulangerie copains Paris

Quatre boulangers rhodaniens participeront à l'émission "La meilleure boulangerie de France"

  • par Loane Carpano

    • Du 20 au 23 avril, quatre boulangeries rhodaniennes tenteront de briller lors de la 13e saison de "La meilleure boulangerie de France" sur M6.

    Avis aux amateurs de viennoiseries. La 13e saison de l'émission "La meilleure boulangerie de France" diffusée sur M6 va bientôt passer par le département du Rhône. Cette année, quatre boulangeries rhodaniennes seront en compétition pour décrocher le titre. Parmi elles, Le Pain du Gone de Limas et la Maison Valentin pain de Bessenay, passeront à l'antenne le 20 avril. Les co'pains d'antan basé à Lyon 6 et la Maison Gilardon de Saint-Romain-de-Popey, seront quant à elles respectivement diffusées le 21 et le 23 avril, indique le Progrès.

    Epreuves, défis, pain "signature"

    Pour cette nouvelle saison, les quatre boulangers rhodaniens devront séduire le jury composé de Bruno Cormerais Noëmie Honiat, Michel Sarran, Chiara Serpaggi et Danny Khezzar. Le principe reste le même que les autres années, le jury part à la rencontre des boulangers de l'Hexagone. Chaque jour, deux établissements s'affrontent lors de plusieurs épreuves, dont trois défis de créativité :  intégrer un produit local dans une création originale, réussir "l’accord parfait" avec un plat imaginé par un chef, et, nouveauté, surprendre avec la boîte mystère, en transformant trois ingrédients imposés en une création unique. Les boulangers sont également notés sur leurs produits phares et leur "pain signature."

    Pour rappel, le jury est déjà passé par l'Occitanie, la Normandie, la Bretagne, ou encore l'Alsace.

    Lire aussi : Cette boulangerie rhodanienne dans le top 3 des meilleurs croissants au beurre de la région

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