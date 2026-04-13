Circulation à Lyon : les chauffeurs VTC recensent jusqu’à 100 points noirs et interpellent la Métropole

Entre 80 et 100 points de blocage majeurs de la circulation ont été identifiés dans l’agglomération lyonnaise par l'Association des chauffeurs indépendants lyonnais (Acil).

C’est par le biais d’un courrier adressé aux élus de la Métropole de Lyon que l’Acil s’est exprimée. L’association, qui regroupe près de 750 chauffeurs VTC, a recensé entre 80 et 100 points bloquants. Ces derniers empêcheraient la fluidification du trafic. Parmi ces axes, on retrouve le Quai Romain-Rolland, l’avenue Berthelot ou encore la place Gabriel-Péri. Mais c’est visiblement la place Bellecour qui pose un réel problème.

L’association dénonce auprès de nos confrères du Progrès, des feux tricolores mal calibrés et des restrictions de circulation qui aggravent les embouteillages, notamment depuis la mise en place de la zone à trafic limité (ZTL) en juin dernier.

Des solutions rapides, mais vraiment réalisables ?

Pour remédier à cela, l’Acil propose notamment de revoir la gestion des feux, voire d’en supprimer, et de permettre à nouveau le contournement de la place Bellecour en voiture. Même chose du côté des carrefours de l’avenue Tony Garnier et de la place Gabriel-Péri. Elle propose de remplacer les feux par un giratoire. En ce qui concerne la M6 et le Périphérique Nord, les chauffeurs VTC souhaitent le retour de la limitation à 90km/h et la fin du péage.

L’Acil pourra, probablement, compter sur Pierre Oliver, fraîchement réélu maire du 2e arrondissement de Lyon et désormais vice-président de la Métropole en charge de la voirie, pour permettre d’appliquer ces ajustements. Reste à savoir si ces derniers suffiront à désengorger l’agglomération.

Une tâche qui risque de ne pas être aussi simple que cela puisse paraître. Pour rappel, l’édile comptait rouvrir la rue Grenette le plus vite possible, avant finalement de prendre un peu de recul face aux coûts de cette décision.

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