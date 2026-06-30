Qualité des eaux de baignade : quel bilan pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 ?

L’Agence régionale de santé a dévoilé ce mardi 30 juin son bilan 2025 sur la qualité des quelque 300 sites de baignade en Auvergne-Rhône-Alpes et donné ses recommandations.

Avec 287 sites de baignade (naturels ou artificiels), la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéfice de nombreux points de fraîcheur pour affronter les fortes chaleurs. Pour garantir la sécurité des baigneurs, l’Agence régionale de santé (ARS) réalise donc chaque année une série de tests sur la qualité des eaux sur les sites concernés.

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217 sites de qualité "excellente"

Ce mardi 30 juin, l’ARS a ainsi dévoilé son bilan pour l’année 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon l'ARS, en se basant sur les analyses microbiologiques réalisées sur les quatre dernières saisons balnéaires, 99 % des prélèvements se sont révélés conformes aux exigences de qualité bactériologique. 217 sont des sites de qualité "excellente", 39 de "bonne qualité", 8 de qualité "suffisante" et 15 de qualité "insuffisante", indique encore l’ARS. À noter également que 4 sites ne sont pas classés cette année en raison de leur nouveauté ou de travaux effectués sur place.

Les bons élèves sont les départements de la Haute-Savoie (47 sites de qualité excellente), la Savoie (38 sites), l’Ardèche (26 sites) ou encore le Puy-de-Dôme (24). L’Ardèche et la Drôme sont par ailleurs ceux ayant le plus de sites avec une qualité jugée insuffisante avec, respectivement, 7 et 4 sites qui ne respectent pas les normes. Le Rhône, quant à lui, comptabilise 7 sites de qualité "excellente" et 1 site de "bonne qualité".

Pour prévenir tout risque face aux bactéries E. coli et aux cyanobactéries, l’ARS recommande donc de surveiller continuellement les sites, de les fermer par temps de pluie ou encore de réaliser des prélèvements après chaque épisode pluvieux.

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