Actualité
Lac des sapins beaujolais vert
Le lac des Sapins, situé dans le Beaujolais vert.

Qualité des eaux de baignade : quel bilan pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 ?

  • par LR

    • L’Agence régionale de santé a dévoilé ce mardi 30 juin son bilan 2025 sur la qualité des quelque 300 sites de baignade en Auvergne-Rhône-Alpes et donné ses recommandations.

    Avec 287 sites de baignade (naturels ou artificiels), la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéfice de nombreux points de fraîcheur pour affronter les fortes chaleurs. Pour garantir la sécurité des baigneurs, l’Agence régionale de santé (ARS) réalise donc chaque année une série de tests sur la qualité des eaux sur les sites concernés.

    Lire aussi : Les 10 meilleurs lieux de baignade autour de Lyon selon Google

    217 sites de qualité "excellente"

    Ce mardi 30 juin, l’ARS a ainsi dévoilé son bilan pour l’année 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon l'ARS, en se basant sur les analyses microbiologiques réalisées sur les quatre dernières saisons balnéaires, 99 % des prélèvements se sont révélés conformes aux exigences de qualité bactériologique. 217 sont des sites de qualité "excellente", 39 de "bonne qualité", 8 de qualité "suffisante" et 15 de qualité "insuffisante", indique encore l’ARS. À noter également que 4 sites ne sont pas classés cette année en raison de leur nouveauté ou de travaux effectués sur place.

    Les bons élèves sont les départements de la Haute-Savoie (47 sites de qualité excellente), la Savoie (38 sites), l’Ardèche (26 sites) ou encore le Puy-de-Dôme (24). L’Ardèche et la Drôme sont par ailleurs ceux ayant le plus de sites avec une qualité jugée insuffisante avec, respectivement, 7 et 4 sites qui ne respectent pas les normes. Le Rhône, quant à lui, comptabilise 7 sites de qualité "excellente" et 1 site de "bonne qualité".

    Pour prévenir tout risque face aux bactéries E. coli et aux cyanobactéries, l’ARS recommande donc de surveiller continuellement les sites, de les fermer par temps de pluie ou encore de réaliser des prélèvements après chaque épisode pluvieux.

    Lire aussi :

    à lire également
    Lyon : 285 logements réhabilités dans le 9e arrondissement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lac des sapins beaujolais vert
    Qualité des eaux de baignade : quel bilan pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 ? 19:05
    Lyon : 285 logements réhabilités dans le 9e arrondissement 18:44
    Lyon : il braque un bureau de tabac avant d’être interpellé 18:20
    ©Muriel Chaulet - Ville de Lyon
    Entre Rhône et Saône : un bilan record pour la 5e édition du festival lyonnais 17:58
    Les projets agrivoltaïques au cœur d’une rencontre à Baneins 17:28
    d'heure en heure
    Eau de pluie @Photorama-Pixabay
    Transition écologique : Rillieux-la-Pape encourage la récupération d’eau de pluie 17:25
    IA et électrification : l'Isérois Soitec scelle un partenariat stratégique en Chine 17:01
    Fermeture de librairies Furet du Nord et Decitre : les deux enseignes de Lyon concernées  16:38
    Mairie du 3e Lyon
    Lyon : les horaires de la mairie du 3e arrondissement s’adaptent aux fortes chaleurs cet été 16:11
    Laurence Cas rejoint Finaxim comme directrice associée 15:52
    Trente-deux nouveaux logements sociaux inaugurés à Montélimar 15:46
    Narcotrafic, renouvellement urbain… À Lyon, le "volontarisme est total" pour transformer la Cité Jardin 15:30
    Caroline Rébé, nouvelle directrice d'Harmonie Mutuelle pour la région AURA.
    AURA : Caroline Rébé nommée directrice régionale de Harmonie Mutuelle 15:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut