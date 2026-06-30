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Une façade rénovée de la résidence Marius Donjon, à Lyon 9e.

Lyon : 285 logements réhabilités dans le 9e arrondissement

  • par Amaury Perrin

    • Après quatre ans de travaux, la résidence Marius Donjon et ses 285 logements ont été réhabilités grâce à un grand chantier mené par Grand Lyon Habitat.

    La résidence Marius Donjon, construite en 1932 dans le 9e arrondissement de Lyon, a bénéficié d'un large plan de réhabilitation. Mené par Grand Lyon Habitat, ces travaux concernaient en premier lieu l'isolation et la végétalisation des toits ainsi que le remplacement des menuiseries.

    Un DPE amélioré de F à D pour la majorité des logements

    Ce chantier de réhabilitation représente pour Grand Lyon Habitat un engagement financier de 26 millions d'euros, soit environ 91 000 euros par appartement. Le tout subventionné par la Métropole de Lyon et le "Plan de relance logement" du gouvernement.

    La réhabilitation a ainsi permis d'améliorer la performance énergétique des six bâtiments ainsi que le cadre de vie des habitants. Grâce aux travaux, les logements passent d'un classement DPE F à D, voire C pour certains. Par ailleurs, la plupart des appartements bénéficient désormais de chaudières à gaz haute performance et respectent les normes de sécurité.

    Après quatre années de travaux, les habitants, relogés pendant quatre mois, ont finalement retrouvé leurs logements.

    Lire aussi : Lyon : 14 logements étudiants réhabilités par Grand Lyon Habitat

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