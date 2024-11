Le maire de Lyon, Grégory doucet prend un arrêté anti-protoxyde d'azote

Grégory Doucet a pris lundi 25 novembre un arrêté interdisant l'utilisation récréative de protoxyde d'azote à Lyon.

Lundi 25 novembre, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet a pris un arrêté municipal interdisant la vente, la détention et l'utilisation récréative de cartouches de gaz de protoxyde d'azote sur l'espace public et dans les parkings privés ouverts à la circulation afin de "préserver la santé, la salubrité et la tranquillité publiques", précise l'arrêté.

Tout contrevenant s'expose ainsi à une amende. Dans l'agglomération lyonnaise, des communes comme Vénissieux ou Givors ont déjà mis en place de telles mesures pour lutter contre la prolifération de l'usage détourné de ce gaz utilisé notamment en cuisine.