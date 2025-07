Jean-Michel Aulas prêt à épauler Tony Parker pour relancer l’Asvel

L’ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a confirmé son intérêt pour un possible investissement dans le club de basket de l’Asvel, en proie depuis plusieurs mois à des difficultés financières.

Alors que l’Asvel traverse une période d’instabilité économique, marquée par des partenariats hasardeux avec Smart Good Things puis Skweek, Jean-Michel Aulas sort du silence. Dans une interview accordée à nos confrères du Progrès, le président de la holding Holnest – et bâtisseur de la LDLC Arena – révèle qu’il est en discussions avec les dirigeants du club, dont Tony Parker, pour venir en soutien financier du club villeurbannais.

A lire aussi : "Avec l'OL, on n'est plus une famille" : Tony Parker acte la fin du partenariat entre l'Asvel et le club lyonnais

"Je m’y suis intéressé quand on me l’a demandé, pour aider", explique Aulas, évoquant des échanges avec Adrien Tallec (directeur général adjoint de l'Asvel), Gaëtan Muller (président délégué) et Tony Parker. "J’ai eu une discussion avec Tony. Parce que j’essaie, comme j’essaie de le faire pour l’OL, de trouver des solutions qui permettent au sport lyonnais de rester à sa place."

"Il est la référence en termes de basket"