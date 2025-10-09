Actualité
La Préfecture du Rhône @WilliamPham

Un nouveau rassemblement contre les délais de traitement des titres de séjour à Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Deux collectifs appellent à un rassemblement mercredi 15 octobre devant la préfecture pour dénoncer les délais de traitement des titres de séjour.

    Plus de deux ans après un rassemblement organisé à l'appel du barreau de Lyon, de la Ligue des droits de l'Homme et de la Cimade, plusieurs associations appellent à une nouvelle mobilisation pour dénoncer les délais de traitement des demandes de titres de séjour dans le Rhône. Elle aura lieu mercredi 15 octobre devant la préfecture, rue Dunoir à Lyon à 17 h 30.

    Depuis leur dernière manifestation du 21 février, les collectifs de soutien aux Réfugiés et Migrants 69 et Bouge Ta Pref estiment que "les problèmes de traitement des demandes de titres de séjour n'ont toujours pas été résolus".

    Lire aussi : A Lyon, la préfecture du Rhône "fabrique elle-même ses sans-papiers"

    Des délais encore trop longs

    Les organisateurs pointent des délais extrêmement longs, la dématérialisation des démarches et les réformes récentes. Le rattrapage du retard annoncé pour mi-mars ne serait toujours pas effectué. Ces lenteurs placent des personnes en situation irrégulière avec des conséquences importantes : perte d'emploi, suspension des droits sociaux.

    Les collectifs dénoncent aussi la difficulté d'obtenir un rendez-vous pour la remise des titres, les créneaux étant "remplis en quelques secondes". Ils réclament l'ouverture de guichets, la délivrance automatique de récépissés autorisant à travailler, un accès facilité à la préfecture et la non-application de la circulaire Retailleau.

    La problématique dénoncée par les collectifs n'est pas nouvelle. "J'ai une cliente qui bosse depuis sept ans, elle a perdu son boulot pour un problème de récépissé, déplorair déjà Yannis Lantheaume, avocat au barreau de Lyon auprès de Lyon Capitale en 2023. "On a une administration qui demande de s'intégrer, mais qui en même temps créé elle-même de la précarité", expliquait-il.

