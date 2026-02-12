2,5 millions de visiteurs à l'année, 500 évènements hébergés, les quatre sites lyonnais de GL Events ont le vent en poupe. De quoi rêver plus grand pour le géant de l'événementiel.

Eurexpo Lyon, le Centre de Congrès de Lyon, la Sucrière et l’activité événementielle du Matmut Stadium. Ces quatres sites lyonnais sont gérés par le groupe GL Events, dirigé par Olivier Ginon. Selon un communiqué de presse publié ce jeudi, les quatre infrastructures ont accueilli 2,5 millions de visiteurs en 500 évènements sur l'année 2025, marque de la bonne dynamique du groupe. Parmi les évènements les plus plébiscités par le public, les différents salons comme celui de l'automobile ou encore EquitaLyon à Eurexpo. Côté culture, l'exposition immersive consacrée au Titanic. L'année 2025 aura aussi été celle des records pour l'amphithéâtre 3000, qui a accueilli 57 spectacles, une grande première.

D'importants travaux d'aménagements prévus

Dans le but d'accompagner cette bonne dynamique GL Events a engagé de nombreux travaux sur ces infrastructures. Par exemple, un nouveau hall de 7 000 m2 va être construit à Eurexpo. La surface du bâtiment s'élèvera alors à 150.000 m2 en octobre 2026, date prévue pour la livraison. Le groupe lyonnais souhaite également innover, au service du client. Toujours à Eurexpo, un convention hub va être créée afin "d’accueillir des réunions, séminaires, conventions, congrès, pouvant aller jusqu’à 10 000 participants".

Dans le but de surfer sur le succès de l'exposition Titanic, le site de la Sucrière devrait à nouveau miser sur des formats "immersifs et expérentiels". Enfin, une métamorphose est à prévoir au Matmut Stadium, qui devrait miser sur sa polyvalence dans les années à venir pour accueillir des évènements de plus grande ampleur. L'environnement s'installe aussi au coeur des préoccupations principales pour GL Events. L'objectif est, entre autres, de réduire l'empreinte carbone des 4 sites lyonnais. A Eurexpo par exemple, le parc photovoltaïque permet de produire une énergie renouvelable locale et d'alimenter le site.

Des ambitions records pour l'année à venir

2026 ne sera pas l'année de la sobriété pour GL Events. Avec 270 évènements déjà engagés, le groupe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Parmi les grands rendez-vous, les concerts Positiv Lyon au Matmut Stadium le 27 juin prochain, avec la présence d'une pointure de l'électro mondiale, DJ Snake, mais aussi les salons Expobiogaz et Open Energies, sur les énergies renouvelables et les solutions énergétiques, organisés conjointement pour la première fois à Eurexpo Lyon.

Une ambition assumée témoigne Sylvain Douce, directeur général des sites Lyon Events : "Notre ambition est de poursuivre cette dynamique qui passera obligatoirement par un travail collectif des acteurs publics, privés et institutionnels unis au profit du rayonnement de Lyon et de son développement économique et social.