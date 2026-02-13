Un vendredi entre éclaircies et averses à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus

C'est une journée une nouvelle fois mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 13 février 2026.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce une nouvelle fois instable à Lyon. Après une accalmie temporaire ce vendredi matin, le ciel se couvrira de nouveau dans l'après-midi avant le retour de la pluie en fin de journée et la nuit prochaine.

Côté températures il fait 4 degrés ce matin et le mercure atteindra les 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.