Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

Un vendredi entre éclaircies et averses à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée une nouvelle fois mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 13 février 2026.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce une nouvelle fois instable à Lyon. Après une accalmie temporaire ce vendredi matin, le ciel se couvrira de nouveau dans l'après-midi avant le retour de la pluie en fin de journée et la nuit prochaine.

    Côté températures il fait 4 degrés ce matin et le mercure atteindra les 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.

    à lire également
    Kathie Werquin-Wattebled
    "Il faut y croire, c'est le message de ce début 2026" exhorte Kathie Werquin, directrice régionale de la Banque de France

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un vendredi entre éclaircies et averses à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:14
    Kathie Werquin-Wattebled
    "Il faut y croire, c'est le message de ce début 2026" exhorte Kathie Werquin, directrice régionale de la Banque de France 07:00
    Vaulx-en-Velin : une nouvelle place de 5 000 m² livrée au Mas du Taureau 12/02/26
    TCL. Pannes des ascenseurs et escalators : à Lyon, des associations dénoncent "une discrimination" 12/02/26
    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Tempête Nils : une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône 12/02/26
    d'heure en heure
    François Hollande. Flickr
    Lyon : François Hollande attendu au cinéma le Comœdia le 26 février 12/02/26
    le parc d'exposition Eurexpo à Lyon
    GL Events : la bonne dynamique des sites lyonnais, des ambitions plus grandes pour 2026 12/02/26
    Pour aider les micro-entreprises, la Métropole de Lyon engage les deux premières opérations en bail réel solidaire d’activité 12/02/26
    Bison futé : une circulation très difficile attendue en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end 12/02/26
    "Envoyer le cancer des enfants sur la Lune" : l'incroyable défi sportif lancé par l'association lyonnaise 2 500 voix 12/02/26
    Arnaud montebourg
    Arnaud Montebourg nommé président du conseil de surveillance de la société lyonnaise Monego 12/02/26
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Près de Lyon : à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h, le conducteur de la Audi risque gros 12/02/26
    BD : L’humour mordant de Florence Dupré la Tour 12/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut