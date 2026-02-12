Actualité
Près de 20 % des escaliers mécaniques et ascenseurs du réseau TCL sont en panne. (@GL)

TCL. Pannes des ascenseurs et escalators : à Lyon, des associations dénoncent "une discrimination"

    • Le collectif CARPA alerte sur une situation "devenue intenable" : 15 ascenseurs et 63 escaliers mécaniques étaient hors service lundi sur le réseau TCL.

    Le Collectif des associations du Rhône pour l'accessibilité (CARPA) tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué diffusé mercredi, l'association dénonce une dégradation préoccupante de l'accessibilité du métro lyonnais sur le réseau TCL.

    Lundi 9 février, 15 ascenseurs et 63 escaliers mécaniques étaient hors service, soit près d'une centaine d'équipements indisponibles sur le réseau métro et tramway. Les pannes touchent des stations structurantes comme Part-Dieu, Bellecour ou Saxe-Gambetta.

    "Discrimination de fait"

    Le collectif explique cette situation en partie par le récent changement de prestataire en charge de la maintenance des ascenseurs, tout en soulignant qu' "aucune transition ne peut justifier une telle rupture de service". En novembre dernier, le Sytral Mobilités a pour rappel adopté un vaste plan de rénovation et de remplacement de 43 millions d'euros sur dix ans, après des mois de pannes en série.

    Le plan prévoit le remplacement de 24 ascenseurs dès mars 2026, en priorité sur la ligne D, ainsi qu'un plan triennal complémentaire de 6 millions d'euros pour fiabiliser les équipements. Mais pour le CARPA, "les promesses futures ne peuvent pas faire oublier les difficultés immédiates". L'association, qui s'est rapprochée d'Accessible Mobility Europe, structure européenne créée en octobre 2025, réclame un renforcement immédiat des moyens de maintenance, des solutions de substitution efficaces, une communication transparente en temps réel, une signalétique adaptée et une présence humaine sensibilisée dans le réseau.

    "Pour près de 30% de la population, cette situation signifie une perte d'autonomie, des trajets impossibles, des renoncements quotidiens", insiste le collectif, qui parle d'une "discrimination de fait".

