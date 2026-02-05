Selon un nouveau sondage publié par nos confrères du Progrès, Jean-Michel Aulas est toujours largement en tête des intentions de vote au premier tour des municipales 2026. Mais l'ancien patron de l'OL, avec 44% est en léger recul, contrairement à Grégory Doucet qui progresse de 5 points pour atteindre pour la première fois les 30%.

Dynamique positive pour le camp Doucet ou simples fluctuations ponctuelles dues à la marge d'erreur ? Selon un dernier sondage publié ce mercredi soir par nos confrères du Progrès, Jean-Michel Aulas est toujours confortablement installé en tête des intentions de vote au premier tour des Municipales 2026 à Lyon. Mais avec 44%, l'ancien patron de l'OL marque un léger recul par rapport à la dernière enquête parue la semaine dernière (-3 points) alors que dans le même temps Grégory Doucet gagne 5% pour parvenir pour la première fois à 30% des intentions de vote au premier tour.

Des résultats qui, malgré un écart toujours conséquent de 14 points, devraient mettre du baume au cœur de l'équipe de Grégory Doucet. Le maire actuel de Lyon, entré véritablement en campagne au début de l'année 2026, pourrait voir dans ce nouveau sondage le signe que la dynamique est de son côté, à un peu plus d'un mois du scrutin. L'édile écologiste n'a jamais été aussi haut depuis la parution des premiers sondages.

De son côté, le candidat Aulas, soutenu par la droite et le centre, semble légèrement stagner, lui qui affichait 47% des intentions de vote au premier tour en novembre dernier dans notre sondage exclusif. L'entrepreneur de 76 ans, qui a annoncé hier vouloir créer un nouveau stade et un nouveau tramway à La Duchère mais qui a pris l'habitude de rester très souvent évasif sur ses propositions de campagne, a vu sa marge sur son principal adversaire se réduire légèrement.

RN et LFI au coude à coude

Dans cette nouvelle enquête d'opinion, réalisée du 13 au 17 janvier 2026 auprès de 603 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, les listes RN et LFI, portées respectivement par Alexandre Dupalais et Anaïs Belouassa-Cherifi, arrivent ex æquo en troisième position avec 8% des intentions de vote. Le candidat d'extrême droite était à 10% dans le dernier sondage quand l'Insoumise était déjà créditée de 8%. Suivent Georges Képénékian avec 5% et Nathalie Perrin-Gilbert avec 4%.

Cette nouvelle photographie de l'opinion sera-t-elle suffisante pour relancer la dynamique du camp Doucet et installer un parfum de suspense dans la dernière ligne droite de cette campagne municipale lyonnaise ? Verdict dans les urnes, le 15 mars prochain.