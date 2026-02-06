Après avoir annoncé cette semaine vouloir construire un nouveau stade dans le quartier lyonnais de La Duchère, Jean-Michel Aulas a vu le conseil national d'éthique de la Fédération française de football ouvrir une enquête. Le candidat à la mairie de Lyon est aussi vice-président de la FFF.

C'est une nouvelle promesse de campagne qui pourrait bien se transformer en caillou dans la chaussure du candidat Aulas. Ce mercredi, au cours d'un déplacement dans le quartier de La Duchère à Lyon, Jean-Michel Aulas a annoncé vouloir construire un stade de 10 000 à 12 000 places dans le 9e arrondissement. S'inspirant "de ce qui a été fait à Décines" avec la construction du Groupama Stadium lorsqu'il était président de l'Olympique Lyonnais, le candidat Cœur Lyonnais souhaite faire la même chose dans ce quartier de Lyon.

Une nouvelle promesse, accompagnée de celle liée à la création d'un tramway dans ce même quartier de La Duchère, qui n'a pas encore été chiffrée mais qui a provoqué l'ouverture d'une enquête de la Fédération Française de Football, selon nos confrères de Challenges. En proposant ce nouveau stade, Jean-Michel Aulas, également vice-président de la FFF, n'aurait pas respecté certaines règles de conduite fixées par le Conseil national de l'éthique et de la déontologie, organe de la fédération visant à lutter contre les conflits d'intérêts. Un conseil national de l'éthique qui se serait autosaisi.

Aulas n'a pas suivi les conseils du CNED

Comble de l'ironie, le candidat Aulas avait sollicité lui-même le conseil en septembre dernier. Alors qu'il réfléchissait encore à se porter candidat à l'Hôtel de Ville de Lyon, JMA avait demandé au CNED son avis sur un potentiel cumul de mandats entre son rôle au sein de la FFF et son potentiel poste de maire. L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais avait demandé au conseil les précautions à suivre en cas d'avis favorable à ce cumul.

Un avis que le conseil avait rendu quelques jours plus tard, le 18 septembre, et dans lequel il conseillait à Jean-Michel Aulas de s'abstenir de toute promesse liée au football au cours de sa campagne. Un avis qui ne semble pas avoir été bien entendu par le candidat "sans étiquette" soutenu par la droite et le centre à Lyon. Si dans le camp Aulas, pour l'heure, on estime "qu'il n'y a pas de sujet", le comité d'éthique peut, après enquête, transmettre le dossier à la commission de discipline de la Fédération. Cette dernière a le pouvoir de prononcer des sanctions, allant de la suspension de toute fonction à la radiation, et peut même, en cas de "manquement grave présumé", saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 40.

Une menace qui plane donc au-dessus du favori des sondages, alors que ce dernier expliquait en septembre dernier à nos confrères de Médiacités qu'il allait "respecter scrupuleusement" les règles de bonne conduite édictées par la commission d'éthique de la Fédération. Quelques mois plus tard, en pleine campagne électorale, le candidat Aulas donne le sentiment de s'être affranchi de ses promesses. De quoi offrir un nouvel angle d’attaque à ses adversaires, dans une campagne où la question des conflits d’intérêts s’est déjà invitée à plusieurs reprises.